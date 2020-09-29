NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı

NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.