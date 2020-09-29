NATO Karargahı'ndaki toplantı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.