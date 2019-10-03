03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmesinden endişe duyduklarını bildirdi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Gottemoeller ile Batum'daki NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Gakharia, Karadeniz'in güvenliği çerçevesinde NATO ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin daha aktif olmaya başladığını belirterek, toplantıda Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu ve uyumluluğunun artırılması, Gürcü ordusunun savunma yeteneklerin güçlendirilmesi gibi konuları ele aldıklarını söyledi.
"Gürcistan'ın, NATO ile iş birliğinde son yıllarda kaydettiği ilerleme çok daha etkili ve verimli." diyen Gakharia, Gürcülerin ülkelerini NATO üyesi olarak görmek istediğini, NATO üyesi ülkelerden de bu yönde destek beklediklerini vurguladı.
Gakharia, "Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu bölgesel ve küresel güvenliğine katkı sağlamaya yöneliktir ve kimseye karşı tehdit yaratmak için değildir." şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, NATO ve Gürcistan arasında sürekli artan güçlü iş birliğine işaret ederek, toplantının Batum'da yapılmasının bunun somut örneği olduğunu ifade etti.
NATO ile entegrasyon yolunda Gürcistan'ın çeşitli demokratik reformları gerçekleştirdiğini, ordusunu modernize ettiğini, savunma bütçesini artırdığını belirten Gottemoeller, reformların sürdürülmesi için Gürcistan destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Gottemoeller, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, "Rusya'yı, Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımaktan vazgeçmeye ve Gürcistan'ın bu bölgelerinden askerlerini çekmeye çağırıyoruz." diye konuştu.
Gottemoeller, "Karadeniz bölgesindeki Rus askeri varlığının güçlenmesi konusunda da endişeliyiz ve bu yüzden Gürcistan ile NATO'nun deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.
Rusya'nın Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklemediğini ancak bunun sadece Gürcistan'ın vereceği bir karar olduğunu belirten Gottemoeller, her ülkenin kendi güvenliğini güçlendirecek yolu seçmekte serbest olduğunu kaydetti.
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