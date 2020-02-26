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NATO Genel Sekreterinden Afganistan'da tüm taraflara diyalog çağrısı



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da tüm taraflara gerginliği artıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunarak, diyaloğun önemine işaret etti.

Stoltenberg, Afganistan'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Afganistan'daki seçim sonuçlarını "not ettiğini" ifade eden Stoltenberg, demokratik haklarını kullanan Afgan halkını tebrik ettiğini belirtti.

Seçimle ilgili olası sorunların yasal yollardan çözülmesi gerektiğine işaret eden Stoltenberg, "Tüm aktörlere gerginiliği artıracak ve siyasi istikrarı zedeleyecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, tüm Afgan halkının barış sürecini ulusal birlik içinde desteklemeleri gerektiğini kaydederek, "Bu süreçte tüm sorumlu siyasi güçler diyalog yürütmeli ve Afganlar için öncelik olan barış sürecine odaklanmalıdır." açıklamasında bulundu.

NATO'nun Afganistan'ın uzun vadeli güvenlik ve istikrarını kararlı şekilde desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Stoltenberg, ittifakın Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve mali destek vermeye devam ettiğini anımsattı.