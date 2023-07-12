NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zelenski ile görüştü: "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın, şartlar yerine getirildiğine davet sunacağız. Bir gün Ukrayna ile müttefik olarak buluşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile NATO Liderler Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın, şartlar yerine getirildiğine davet sunacağız. Bir gün Ukrayna ile müttefik olarak buluşmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg değerlendirmesinde ayrıca, "NATO 'ya kimin üye olup olmayacağına Moskova'nın karar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "AB ve NATO'ya üyelik için reformları sürdürüyoruz. Savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız ve bunu anlayışla karşılıyoruz." dedi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.