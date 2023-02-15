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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin meydana gelmesinin ardından birçok ülkeden dayanışma mesajları gönderilirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg taziye amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Giriş: 15.02.2023 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma ve taziye amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İttifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir." ifadesine yer verildi.

Stoltenberg'in Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "(Stoltenberg'in) Ardından NATO’nun ve müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Fotoğraf: AA

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