Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı somut kararlar vasıtasıyla göstereceğiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak zirvede üye ülke liderlerinin alacağı somut ve sağlam kararlarla ittifaka bağlılıklarını teyit edeceklerini söyledi.

11.06.2021 - 23:31 | Güncelleme: ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:
AA

Stoltenberg, NATO zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, başta Rusya ve Çin’in eylemleri olmak üzere küresel düzene tehdit oluşturan terörizm, siber saldırılar, yıkıcı teknolojiler ve iklim değişikliğine dikkati çekti.

NATO ülkelerinin bu tehditlere karşı birlikte mücadele ettiklerini belirten Stoltenberg, zirvede müttefiklerin teknolojik iş birliğini güçlendirme kararı almalarını umduğunu söyledi.

Zirvede üye ülkelerin ayrıca NATO’nun orduları ya da partnerleri eğitme kapasitesini güçlendirmeye karar vermesini beklediğini ifade eden Stoltenberg, "İlk defa iklim değişikliğinin güvenliğe etkisini ele alacağız." dedi.

- Ortak harcamalar ve yatırımın artırılması

Stoltenberg, söz konusu çalışmaların savunma yatırımlarını artırmayı gerektireceğine işaret ederek, "Bugün yayınlanan veriler, savunma harcamalarımızı artırdığımız son 7 yıldır doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Savunma bütçelerine 2014’ten bu yana 260 milyar dolar eklendi." diye konuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Daha da fazla ve verimli şekilde yatırım yapmalıyız." ifadesini kullandı.

- Uzay ve siber alanda savunma politikaları

"Müttefiklerin yeni bir siber savunma politikası üzerinde anlaşacağını tahmin ediyorum." diyen Stoltenberg, güvenli uzayın istihbarat toplama ve füzeleri algılamak için önemli olduğunun altını çizdi.

Stoltenberg, "Zirvede NATO’nun uzayda kendini etkili şekilde savunmasının kara, hava ve denizde olduğu kadar önemli olduğu mesajını vereceğiz." dedi.

- Çin ve Rusya, Ukrayna ve Gürcistan

NATO Genel Sekreteri, Çin’in yükselişi ve Rusya’nın agresif politikalarına karşı savunma ve diyalogdan oluşan iki yönlü strateji takip edeceklerini dile getirdi ve Ukrayna ile Gürcistan’ın değerli ortaklar olarak desteklenmeye devam edileceğine dikkati çekti.

- Biden yönetiminin NATO’ya yaklaşımı

Stoltenberg, bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’nun güçlü bir destekçisi olduğunu söyledi ve "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı somut ve sağlam kararlar vasıtasıyla göstereceğiz." ifadesini kullandı.

- Rusya ile diyalog

Rusya-NATO ilişkilerine dair bir soruyu, "Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye hazırız." diyerek yanıtlayan Stoltenberg, Moskova yönetimini bu nedenle NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde yeni bir oturum için davet ettiklerini ancak henüz olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Stoltenberg, "Yeni görüşmenin uzak olmayan bir zamanda gerçekleşmesini gerçekten umuyorum." diye konuştu.

- Afganistan'da bulunan uluslararası standartlardaki havaalanı ve Türkiye'nin rolü

NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirdiğini ancak ülkenin güvenliğini desteklemeye devam edeceğini anımsatan Stoltenberg, Kabil'de uluslararası standartlarda bir havaalanının işlerliğini sağlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir müttefik. Halihazırda Türkiye'nin de aralarında olduğu müttefikler arasında havaalanına nasıl destek vermeye devam edeceğimiz konusunda diyalog sürüyor." dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Direklerin üzerinde duruyor... İşte Karadeniz'nin mühendislik harikası
Direklerin üzerinde duruyor... İşte Karadeniz'nin mühendislik harikası
Sahibinden satılık tarihi hamam! İşte fiyatı
Sahibinden satılık tarihi hamam! İşte fiyatı
Deniz salyasının bu özelliğini ilk kez duyacaksınız
Deniz salyasının bu özelliğini ilk kez duyacaksınız
Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...
Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...
Bu yaz sinemalarda seyredeceğimiz filmler
Bu yaz sinemalarda seyredeceğimiz filmler
İsviçre Alpleri değil Kümbet!
İsviçre Alpleri değil Kümbet!
Belediye Başkanına saldırı sonrası 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına saldırı sonrası 'işlem tamam' demiş
Toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor
Toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor