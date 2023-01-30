NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Güney Kore'ye, Ukrayna'ya askeri desteğini güçlendirme çağrısı yaptı

Stoltenberg, Güney Kore'ye Ukrayna'ya silah içermeyen yardımları için teşekkür etti, ancak Kiev yönetiminin “acil olarak” cephaneliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Stoltenberg açıklamalarını, Ukrayna Savaşı ve Çin ile artan rekabet karşısında ABD ile bağları güçlendirmeyi amaçlayan Asya ziyaretinin ilk durağı olan Güney Kore’de Pazartesi günü yaptı.

NATO Genel Sekreteri daha sonra Japonya’da görüşmelerde bulunacak.

Stoltenberg, “Kore Cumhuriyeti'ni askeri destek konusundaki tavrını devam ettirmeye ve çabalarını artırmaya çağırıyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neticede sizin vereceğiniz bir karar ama çatışma halindeki ülkelere asla silah ihracatı yapmama politikasını güden bir dizi NATO müttefiki bu politikayı değiştirdi.”

Güney Kore savaşın başlamasının ardından, NATO üyesi Polonya'ya yüzlerce tank, uçak ve diğer silah sağlayan büyük anlaşmalar imzaladı. Fakat Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol çatışma içerisindeki ülkelere silah sağlamayı yasaklayan kanunun Ukrayna'ya silah sağlamalarını zorlaştırdığını söylüyor.

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Rusya ile Japonya arasında Kuril adaları gerginliği sürüyor

Bölgeyle ilgili bir diğer gelişmede ise Rusya, tartışmalı Kuril adalarındaki Japon balıkçıların lisanslarının yenilenmesiyle ilgili görüşmelere katılmayacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararın Tokyo yönetiminin aldığı Rusya karşıtı önlemlere cevaben verildiğini söyledi.

Japonya son olarak, Moskova’ya yönelik uygulanan geniş çaplı yaptırımlar konusunda Batılı müttefiklerine dahil olmuştu.

Geçen Haziran ayında, 1998 yılında balıkçılık haklarına ilişkin yapılmış bir anlaşma Rusya tarafından askıya alınmıştı.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Hideki Uyama hafta başında yaptığı bir konuşmada, Rusya’nın "uluslararası hukuka aykırı olarak Kuril Adaları'nın güneyini işgal etmesinin yanı sıra Ukrayna'yı da işgal ettiğini" söyledi.

Adaların aidiyeti konusundaki anlaşmazlık İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Moskova ve Tokyo ilişkilerinde gerilim yaratıyor. Savaşın ardından Sovyetler Birliği yönetimi adaların kontrolünü eline almıştı.

Kuril Adaları'nda zengin balık, maden ve büyük olasılıkla petrol ve doğalgaz yatakları da bulunuyor.

Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşan Kuril, Rusya’nın Kamçatka yarımadası ile Japonya’daki Hokkaido arasında bulunuyor.

Tokyo yönetimi, güneydeki adaların bazılarının kendilerine ait olduğunu savunuyor.

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