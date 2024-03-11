NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Fransa'nın önerisine mesafeli

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NATO Başkanı Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini göz ardı etmemesi gerektiği yönündeki açıklamasına mesafeli yaklaştı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stoltenberg Reuters'e verdiği bir mülakatta "NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok ve NATO çatışmanın tarafı değil, NATO müttefikleri de değil" dedi.

Stoltenberg, tek bir NATO ülkesi Ukrayna'ya asker gönderse bile, üyeler kolektif bir savunma anlaşmasına bağlı olduğu için bunun ittifakı bir bütün olarak etkileyeceğini söyledi.

Macron'un Batılı birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılması konusunda "stratejik belirsizlikten" söz ederek hata yapıp yapmadığı sorusuna Stoltenberg şu yanıtı verdi: "Bence istişare etmemiz ve bu önemli konularda ortak bir yaklaşıma sahip olmamız önemli."

Papa'ya cevap

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın sözlerine de cevap veren Stoltenberg, "Ukrayna'nın beyaz bayraklara değil, silahlara ihtiyacı var" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalarla ilgili konuşan Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak." ifadelerini kullanmıştı.