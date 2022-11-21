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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında kilit rol oynadı

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." dedi

Giriş: 21.11.2022 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında kilit rol oynadı
Stolenberg'den Türkiye açıklaması: Kilit rol oynadı
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AA / HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." açıklamasında bulundu.

Savaş halindeki Ukrayna ve Rusya arasında, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla 120 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım'da, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullandı

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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