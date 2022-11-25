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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg; Ukrayna savaşı, Çin ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Stoltenberg "NATO Ukrayna'ya gerektiği süre boyunca destek vermeye devam edecek" dedi.

Giriş: 25.11.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması
Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması
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HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Stoltenberg "NATO Ukrayna'ya gerektiği süre boyunca destek vermeye devam edecek. Geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Stoltenberg "Eğer savaşı Rusya kazanırsa, barış söz konusu olamaz" diye de ekledi.

Çin'e ilişkin sorulara da yanıt veren Stoltenberg "Çin düşmanımız değil ancak askeri varlıklarını artırdıklarını gözlemliyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine yönelik ise "İsveç ve Finlandiya'yı tam zamanlı olarak kabul etmenin zamanı geldi" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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