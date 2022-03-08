NATO Genel Sekreteri'nden önemli açıklamalar

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Kanada Başbakanı Trudeau, Letonya'da buluştu.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Atlantik'in her iki tarafından da yetkililerle görüşmek gerçekten çok güzeldi. Müttefiklerimizle biraraya gelmek 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' demek gerçekten kıymetliydi. En büyük sorumluluğumuz olan 1 milyar kişiyi koruyabilmek. Ukrayna'nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek."

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