NATO dışişleri bakanları Ukrayna gündemiyle toplanacak

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere 7 Ocak Cuma günü olağanüstü toplanacak.
NATO'dan verilen bilgiye göre, NATO dışişleri bakanları videokonferans yöntemiyle görüşecek.
Bakanlar, Rusya'nın son dönemde Ukrayna sınırında yaptığı askeri tahkimat sonrası oluşan uluslararası gerginliğin yanı sıra daha geniş çerçevede Avrupa'nın güvenliğini ele alacak.
Toplantının sonunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 10 Ocak'ta ABD ile Rusya arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak görüşme öncesinde düzenlenmesi bakımından önem taşıyor.
Ayrıca 12 Ocak'ta NATO ile Rusya arasında uzun zaman sonra teması sağlayacak NATO-Rusya Konseyinin toplanması bekleniyor.
Bu iki toplantı dışında Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinin katılımcıları arasında bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 13 Ocak'ta toplantı düzenlemesi planlanıyor.
NATO Dışişleri Bakanları son olarak 30 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da toplanmış ve Rusya'ya kasım ayından beri yapılan uyarılar yinelenmişti.
Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırganlığının "yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları" olacağını belirterek, NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya ekonomik ve mali yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar uygulayabileceğini söylemişti.
Rusya ise aralık ortasında NATO ve ABD'ye güvenlik garantileri konusunda anlaşma önerisi yapmış, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyeliğine alınmamasına yönelik garantiyi de içeren bazı tekliflerde bulunmuştu.
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