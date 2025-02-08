NATO devriyesinden Rus savaş uçaklarına önleme

NATO Hava Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kutbu'na yakın bir bölgede devriye uçuşu gerçekleştiren F-35'ler, Rus Suhoy (Su-27) savaş uçaklarına önleme gerçekleştirdi.

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Rus TU-95 bombardıman uçağına koruma sağlayan Su-27 savaş uçakları NATO hava sahasına yaklaşınca Norveç'e ait F-35 savaş uçakları harekete geçti. NATO hava sahasına girmemeleri adına, Rus uçaklarına önleme yapan F-35'ler bir süre eşlik ederek devriyeye devam etti.

NATO'dan yapılan açıklamada Kuzey Kutbu ve çevresinin ayırt edici özelliklerine vurgu yapılırken burada hava devriyesine devam etmenin ayrı bir önemi olduğunun altı çizildi.