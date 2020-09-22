NATO'daki Türk-Yunan askeri heyet toplantısı başladı!

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisi NATO Karargahında başladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."