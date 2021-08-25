NATO: Afganistan terörist gruplar için güvenli bir sığınak haline gelmemeli

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’daki tahliyelere devam etmek için Kabil Havalimanı’nın açık tutulmasının önemini vurgularken, yüzlerce NATO personelinin hava trafik kontrolü, yakıt ikmali ve havaalanında iletişim gibi kritik hizmetler sağladığını açıkladı.
NATO'nun insanların mümkün olduğunca etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için koordinasyon rolü üstlendiğini belirten Stoltenberg, Afgan halkının son 20 yılda tüm uluslararası toplumun hatırı sayılır desteğiyle elde ettiği kazanımların korunmasının önemli olduğunu vurguladı.
NATO'nun ana önceliğinin Afganistan'ın yeniden uluslararası teröristlerin ülkelere saldırması için bir platform olarak hizmet etmemesini sağlamak olduğunu hatırlatan Stoltenberg, El Kaide'nin gerilediğini ve 11 Eylül'den bu yana NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir terör saldırısı olmadığını vurguladı.
Terör tehdidinin yeniden ortaya çıkabileceğini kabul eden Stoltenberg, NATO müttefiklerinin uluslararası terörle mücadeleye devam edeceklerini ve Afganistan'ın tekrar terörist gruplar için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlayacaklarını açıkladı.
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