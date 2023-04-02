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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında tarihi bir galibiyet alırken geceye damga vuran isim ise Nathan Redmond oldu. Derbi maçın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın kaderi ise devre arasında değişti.

Şenol Güneş devre arasında Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic'i oyundan alırken sahaya Maxim ve Nathan Redmond'ı sürdü. 51'de Valencia'ya yaptığı faul sonrasında penaltıya sebebiyet veren Welinton kırmızı kart görürken maçın sonrasına ise Redmond damga vurdu.

58. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Redmond ortasını keserken Cenk Tosun kafa vuruşuyla skora denge getirdi. İkili bu golden 4 dakika sonra bir kez daha sahne aldı. Redmond'ın şık arapasında topla buluşan Cenk Tosun Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

75. dakikada bu kez kendisi sahne alan Redmond, topu taşıdıktan sonra uzak mesafeden şık bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.

90+1'de Aboubakar'ın golünün pasını veren Redmond, maçı 3 asist ve 1 golle tamamladı ve 45 dakikada Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

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