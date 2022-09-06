Nathan Redmond kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Nathan Redmond hangi takımlarda oynadı?

9 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş, şimdilerde gözünü Nathan Redmond'a dikti. Peki, Nathan Redmond kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Nathan Redmond hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

NATHAN REDMOND KİMDİR?

6 Mart 1994 yılında doğan Nathan Redmond, orta saha pozisyonunda görev almaktadır. Şimdilerde Southampton takımında oynayan ünlü isim, sağ ayağını kullanmaktadır. 1.73 boyundaki Redmond, aslında her iki kanatta oynayabilmektedir. Forvet arkasında da görev alan Nathan Redmond'un güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak bilinmektedir. İngiliz futbolcu kariyeri boyunca 1 kez A milli takım forması giymiştir.