Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti!

Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: O gece ablama kötü bir şey olmuştu! - Magazin haberleri

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Henüz 43 yaşındayken 1981'de hayata veda eden ABD'li film yıldızı Natalie Wood'un gencecik bir kızken Hollywood'un efsanelerinden birinin tacizine uğradığı konuşuluyordu. Ancak o kişinin kim olduğu yıllarca söylenti olarak kaldı. Wood'un kız kardeşi Lana, anılarını kaleme aldığı (Küçük Kız Kardeş) adlı kitabında konuyla ilgili çarpıcı iddialara yer verdi.

O İSMİ KİTABINDA AÇIKLADI

Yıllardır saklanan o ismi açıklayan Lana Wood, ablasını taciz eden kişinin oyuncu Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas'ın olduğunu ileri sürdü. 75 yaşındaki Wood, kitabında olayı ayrıntılı bir şekilde anlattı.

"O GECE NE KADAR GÜZEL GÖRÜNDÜĞÜNÜ HATIRLIYORUM"

Gelecek hafta piyasaya çıkacak olan 'Little Sister'da Lana Wood, o gece olanları satırlara döktü. Wood'un anlattığına göre; olay 1955 yılının yaz mevsiminde, ablasının 'The Searchers' (Çöl Aslanı) filminde rol aldığı dönemde gerçekleşti. Lana Wood, o gecenin başlangıcını şöyle anlattı kitabında:

Annem ve ben Natalie'yi Chateau Marmont Oteli'nin girişinde bıraktığımızda onun ne kadar güzel göründüğünü hatırlıyorum.

Lana Wood'un ileri sürdüğüne göre annesi Maria Zaharenko, kızının kariyerine katkıda bulunabileceğini düşündüğü için o dönemde en parlak dönemini yaşayan Kirk Douglas ile bir görüşme ayarlamıştı. Wood'un kitapta yazdığına göre annesi Zaharenko, Douglas'ın da yardımıyla Natalie Wood'un önünde bütün kapıların ardına kadar açılacağına inanıyordu.

"ABLAMA KÖTÜ BİR ŞEY OLMUŞTU"

Olay meydana geldiği sırada kendisinin 8 yaşında olduğunu belirten Lana Wood'un yazdığına göre ablası Natalie'nin görüşmeden dönmesini annesiyle birlikte arabanın içinde beklediler. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Natalie Wood araca döndü ve kapıyı öyle hızlı bir şekilde kapattı ki küçük Lana da daldığı uykudan uyandı. Wood, kitabında "Berbat görünüyordu. Çok dağınık ve üzgündü. Sonra da annemle fısıldaşmaya başladılar. Gerçekte onların ne konuştuğunu duyamıyordum. Görünüşe göre ablama kötü bir şey olmuştu." ifadelerine yer verdi.

"CANIMI ACITTI!"

O gece olup biteni anlamak için çok küçük olduğunu söyleyen Lana Wood, ablası Natalie'nin, Kirk Douglas'ın suitinde olup bitenler hakkında "O benim canımı acıttı Lana!" dediğini belirtti. Wood, olayın ardından Douglas'ı tacizle suçlamanın, Natalie Wood'un kariyerine zarar vereceği konusunda hemfikir olduklarını hatırladığını da anlattı.

BAŞKA BİR İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Öte yandan bir dönem, Natalie Wood'un hayatını tam 4 yıl araştıran yazar Suzanne Finstad, bu tacizin 16 yaşında gerçekleştiğini; kişinin oyuncu Scott Marlowe olduğunu ve Wood'un annesinin bunu örtbas ettiğini iddia etmişti.

"HER İKİSİ DE HUZUR İÇİNDE UYUSUN"

Lana Wood, kitabında Douglas'ın kendisini taciz ettiği iddialarını gündeme getirmemesi konusunda ablası Natalie'ye söz verdiğini de anlattı. Ancak 2020 yılında Kirk Douglas'ın 103 yaşında ölümünden sonra bu söylentiler yeniden alevlenmişti. Ölümü nedeniyle sosyal medyada gündem olan Douglas'ın adıyla birlikte Natalie Wood da en çok konuşulan konular arasına girmişti. O dönemde Kirk Douglas'ın oğlu Michael Douglas, olayla ilgili fazla yorum yapmayıp, "Her ikisinin de edebi uykularında huzurlu uyumasını diliyorum." demişti. Lana Wood aradan bunca zaman geçtikten sonra bu konu hakkında konuşmayacağına dair verdiği sözü bozmasının ablası Natalie tarafından bağışlanacağını söyledi.

ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEKİ GİZEM HALA KALKMADI

Natalie Wood sadece yaşamıyla değil ölümüyle de uzun süre gündemde kalmıştı. 28 Kasım 1981 günü eşi Robert Wagner ve Christopher Walken ile beraber yatla denize açılmıştı. 29 Kasım'da sabah saat 8'de yetkililer sahile bir mil uzaklıkta Wood'un cansız bedenini sudan çıkarmıştı. Otopsi raporunda, vücudunda ve kollarında morluklar olduğu ve sol yanağında bir aşınmanın olduğu, ancak yaralanmaların nasıl veya ne zaman meydana geldiğine dair bir belirti olmadığı ortaya çıkmıştı.

"YÜZME BİLMEZDİ, DENİZE AÇILMAK İSTEMEZDİ"

Soruşturmada Wagner kaybolmadan önce Wood'la tartıştığını itiraf etmişti. Los Angeles Eyaleti başsavcısı Thomas Noguchi, ölüm nedeninin kazara boğulma ve hipotermi olduğuna karar vermişti. Noguchi'ye göre Wood içki içiyordu ve sandalla yeniden denize açılmaya çalışırken kaymış olabilirdi. Yakındaki bir teknede bulunan iki tanık, bir kadının gece boyunca yardım için çığlık attığını duyduklarını ifade etmişti. Kız kardeşi Lana, Wood'un yüzemediğini, sudan korktuğunu ve hayatı boyunca hiçbir zaman denizlere açılmak istemediğini söylemişti.