Natalie Portman ve Benjamin Millepied boşandı
Ünlü oyuncu Natalie Portman, geçtiğimiz yaz kendisini aldattığı iddia edilen eşi Benjamin Millepied ile 11 yıllık evliliklerini bitirerek boşandı
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ABD'li oyuncu Natalie Portman ile koreograf Benjamin Millepied, 2009'da 'Siyah Kuğu' filminin çekimlerinde tanışmıştı. 2010'da nişanlanan ikili, 2012'de evlenmişti. İkilinin Aleph ve Amalia adında iki çocuğu bulunuyor.
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İHANET İDDİALARI VARDI
Natalie Portman ile Benjamin Millepied, Hollywood'un örnek çiftleri arasında gösteriliyordu. Ancak ikili hakkında beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Millepied'in eşine ihanet ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Benjamin Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşi Portman'ı aldattığı iddia edildi. Ünlü çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.
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FRANSA'DA BOŞANDILAR
Yaşanan bu olaylar karşısında sessizliğini bozmayan Natalie Portman'ın geçtiğimiz temmuz ayında kendisine ihanet eden kocasına boşanma davası açtığı ve Fransa'da açılan davanın geçen ay sonuca bağlandığı ortaya çıktı.
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OSCAR'DA AŞKINI DİLE GETİRMİŞTİ
Natalie Portman, 'Siyah Kuğu' ile Oscar’da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alırken yaptığı konuşmada; "Filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren güzel aşkım Benjamin Millepied’e" diyerek aşkını dile getirmişti.
Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock