Natalie Portman: Tamamen şans eseriydi

1994 yapımı 'Sevginin Gücü' ile 12 yaşındayken sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, şunları söyledi: Gençleri bu işe girmeleri konusunda teşvik etmezdim. 'Hiç' demiyorum, 'Çocuk' olarak diyorum. Çocuk oyuncu olarak zarar görmemiş olmam tamamen şans eseriydi. Tabii aşırı korumacı ve inanılmaz ebeveynlere de sahiptim.



Fotoğraflar: AP, AA, Habertürk

