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        Haberler Dünyadan Natalie Portman: Tamamen şans eseriydi - Magazin haberleri

        Natalie Portman: Tamamen şans eseriydi

        'Sevginin Gücü' adlı filmle 12 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, çocuk oyunculara Hollywood'daki çalışma şartları hakkında uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:35
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          42 yaşındaki ABD'li oyuncu Natalie Portman, samimi açıklamalarda bulundu.

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          Hakkında bilinmeyenleri anlatan Natalie Portman, çocuk oyuncuları, Hollywood'daki çalışma şartlarına karşı uyardı.

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          1994 yapımı 'Sevginin Gücü' ile 12 yaşındayken sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, şunları söyledi: Gençleri bu işe girmeleri konusunda teşvik etmezdim. 'Hiç' demiyorum, 'Çocuk' olarak diyorum. Çocuk oyuncu olarak zarar görmemiş olmam tamamen şans eseriydi. Tabii aşırı korumacı ve inanılmaz ebeveynlere de sahiptim.

          Fotoğraflar: AP, AA, Habertürk

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