Natalie Portman: Tamamen şans eseriydi
'Sevginin Gücü' adlı filmle 12 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, çocuk oyunculara Hollywood'daki çalışma şartları hakkında uyarılarda bulundu
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42 yaşındaki ABD'li oyuncu Natalie Portman, samimi açıklamalarda bulundu.
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Hakkında bilinmeyenleri anlatan Natalie Portman, çocuk oyuncuları, Hollywood'daki çalışma şartlarına karşı uyardı.
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1994 yapımı 'Sevginin Gücü' ile 12 yaşındayken sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, şunları söyledi: Gençleri bu işe girmeleri konusunda teşvik etmezdim. 'Hiç' demiyorum, 'Çocuk' olarak diyorum. Çocuk oyuncu olarak zarar görmemiş olmam tamamen şans eseriydi. Tabii aşırı korumacı ve inanılmaz ebeveynlere de sahiptim.
Fotoğraflar: AP, AA, Habertürk
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