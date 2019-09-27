VOX LUX

Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı Vox Lux, lisede silahlı saldırganın katliamından kurtulan bir öğrencinin, bu travmatik olay sonrası bir popstar ikonuna evrileceği kariyer yolunu odağına alıyor. Filmin hikayesine göre, genç kız Celeste, 1999'da Amerika'da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur.