"KENDİ CİNSELLİĞİMDEN BİR ŞEYLER GÖTÜRDÜ"

Independent'ın haberine göre; Portman, konuyla ilgili şunları söyledi:

Sanırım daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü çünkü beni korkuttu. Bana güvenli olabilmemin yolu 'Ben tutucuyum, ben ciddiyim ve bana saygı duymalısınız. Ben zekiyim ve bana bu şekilde bakmayın' demekmiş gibi hissettirdi.