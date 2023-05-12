İLK HAYRAN MEKTUBUNDA TACİZ TEHDİDİYLE KARŞILAŞTI
2012'den beri dansçı ve kareograf Benjamin Millepied ile evli ve iki çocuğu bulunan Natalie Portman, "Elime geçen ve heyecanla açtığım ilk hayran mektubum kocaman bir adamın benimle ilgili tecavüz fantezilerini anlattığı bir mektuptu" dedi. Portman daha 13 yaşındayken "İçinde yaşadığımız kültürün bana vermek istediği mesaj açıktı" ifadelerini kullandı. Oscar ödüllü oyuncu, "Anladım ki vücudumu tamamen kapatmalı ve asla sergilememeliydim. Yaşadıklarım bana saygın olabilmenin, saygı ve güvence altında yaşayabilmemin tek yolunun bu olduğunu öğretti" dedi.
İçinde bulunduğu durumu "cinsel terörizm" olarak nitelendiren Natalie Portman, "Yüz ifadem ya da bedenimle ilgili baştan sona tüm yorumlar bende çok sert bir davranış kontrol mekanizması yarattı ve hayatımın geri kalanını etkiledi" ifadelerini kullandı.