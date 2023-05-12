"KARMAŞIK BİR ROLDÜ"

Hollywood Reporter Dergisi'ne röportaj veren Natalie Portman, bu filmin çok sevilmeye devam ettiğini ve insanların kendisine hâlâ bu rolü için ulaşmaya çalıştığını anlattı ve "Bana kariyerimi veren roldü" dedi. Ancak 2023'te filme baktığında başarılı oyuncu "Oldukça karmaşık bir roldü. Üstelik benim yaşımdaki bir çocuğun oynaması için de fazla cüretkârdı" ifadelerini kullandı.

Üstelik filmin yönetmeni Luc Besson yıllar sonra aslında senaryoyu ilk yazdığında Natalie Portman’ın oynadığı karakter ile orta yaşlı tetikçi arasında bir aşk hikâyesi düşündüğünü ancak bundan son anda vazgeçtiğini söylemişti. Bu da yetmezmiş gibi, Besson 2018’de #metto hareketiyle birlikte taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşılaşmış, ünlü yönetmen bu iddiaları reddetmiş ve mahkemede aklanmış olsa da adı lekelenmişti.