BİKİNİLİ GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

Bazıları Natalie Portman'ın güneşin zararlı ışınlarından cildini korumak için böyle bir plaj giysisi tercih ettiğini öne sürdü bazıları da oyuncunun bikinili görüntü vermemek için böyle bir önlem aldığını iddia etti.