        Natalie Portman bir yıl sonra yine İstanbul'da - Magazin haberleri

        Natalie Portman İstanbul'a geldi

        Geçtiğimiz yıl İstanbul'a gelen ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, bir yılın ardından soluğu yine Türkiye'de aldı

        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:49
        Oscar ödüllü oyuncu yine İstanbul'da
        Ekim 2024'te İstanbul'a gelen İsrail asıllı ABD'li ünlü oyuncu Natalie Portman, ziyaretini bir yıl sonra tekrarladı.

        Oscar ödüllü oyuncu, tatil için çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Natalie Portman, Sarıyer'deki bir otele giriş yaparken objektiflere yansıdı. Portman'ın kameralardan kaçmak istercesine yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

        Natalie Portman, geçtiğimiz yılki ziyaretinde Kız Kulesi'nde hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
