Natalie Portman İstanbul'a geldi
Geçtiğimiz yıl İstanbul'a gelen ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, bir yılın ardından soluğu yine Türkiye'de aldı
Giriş: 20.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:49
Ekim 2024'te İstanbul'a gelen İsrail asıllı ABD'li ünlü oyuncu Natalie Portman, ziyaretini bir yıl sonra tekrarladı.
Oscar ödüllü oyuncu, tatil için çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Natalie Portman, Sarıyer'deki bir otele giriş yaparken objektiflere yansıdı. Portman'ın kameralardan kaçmak istercesine yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.Natalie Portman, geçtiğimiz yılki ziyaretinde Kız Kulesi'nde hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.
