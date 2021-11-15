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Natalia Vodianova: Duayı bitirdiğimde büyükannem Gromova Larisa Gavrilovn son nefesini verdi! - Magazin haberleri

Natalia Vodianova: Duayı bitirdiğimde büyükannem son nefesini verdi!

Moda dünyasının 'supernova' lakaplı Rus model Natalia Vodianova, büyükannesi Gromova Larisa Gavrilovn'u kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Vodianova, "Ben dua ederken büyükannem bana bakıyor ve dinlemeye çalışıyordu. Yanımda herkes vardı. Duayı bitirdiğimde büyükannem de son nefesini verdi!" ifadelerini kullandı

15.11.2021 - 16:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rus model Natalia Vodianova, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Vodianova'nın büyükannesi Gromova Larisa Gavrilovn, 92. yaşına girdikten bir gün sonra hayatını kaybetti.

  • Acı haberi Instagram hesabından duyuran beş çocuk annesi Natalia Vodianova, o süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    8 Kasım'da Katar'dan Paris'e geri döndüm. Birkaç hafta da seyahat planım yoktu. Büyükannem Larisa, 92'inci doğum günü için Paris'e gelmeyi planlıyordu. Ama Covid 19 nedeniyle bu planı gerçekleştirmesine izin vermedik. Daha sonra sevgili dayım Slava ve annem beni arayarak büyükannemin 92'inci doğum gününü görebileceğinden şüpheleri olduğunu söylediler.

  • ÇOCUKLARINI ALIP YANINA KOŞTU

    Bu üzücü haberin ardından Vodianova, çocuklarını da alıp hemen ailesinin yaşadığı Rusya'nın Nizniy Novgorod kentine doğru yola çıktı. Daha sonra da 10 Kasım'da büyükannesi Larisa'nın yeni yaşını kutladılar. Vodianova'nın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, büyükanne Larisa'nın yataktan kalkamayacak kadar hasta olduğu ama yine de ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladığı, hatta pastasındaki mumları yatağında üflediği görüldü. 92 yıllık ömrüne acı-tatlı bir sürü hatıra sığdırmış olan büyükanne Larisa, yeni yaşına girdikten bir gün sonra yaşamını yitirdi.

  • "SESİ BOĞUKTU"

    Ünlü model, Nizniy Novgorod'a ulaştıklarında büyükannesini zayıf bulduklarını; yüzünün renginin solgunlaşmış, elleri, dudakları ve burnunun da buz gibi olduğunu ifade ederek ayrıca sesinin boğuklaştığını sözlerine ekledi. Natalia Vodianova, buna rağmen hem torununu hem de onun çocuklarını gördüğü için mutlu olduğunu, sorular sorup şakalar yaptığını, hatta birkaç gündür yemeyi reddettiği çok sevdiği tatlıyı istediğini de belirtti. Vodianova, o gece büyükannesinin uzun süredir ilk kez güzel bir şekilde uyuduğunu da sözlerine ekledi.

  • "ONU DOĞUM GÜNÜNE HAZIRLADIK"

    39 yaşındaki Rus model, mesajında büyükannesi için çok üzgün olsa da çocuklarıyla birlikte onun çok sevdiği bir şeyi yaptıklarını yazdı. Natalia Vodianova, "Büyükannem doğada yürümeyi çok severdi. O bizimle birlikte yürüyüşe çıkamadığı için çok üzgün olsam da çocuklarımla birlikte onun yerine yürüyüş yaptık." ifadelerini kullandı. Vodianova, eve döndükten sonra da büyükannesi Larisa'yı doğum günü için hazırladıklarını anlattı. Ünlü model, onu giydirdiklerini, manikür ve makyaj yaptığını ifade etti. Ünlü isim, büyükannesinin doğum günü kutlamasından saatler sonra ise her şeyin değiştiğini belirtti.

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