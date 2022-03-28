Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Genel Kurulu bugün Viyana'da toplandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun 246 kulübünün temsilcileriyle birlikte toplantıda hazır bulundu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas (Süper Lig projesi karşıtı görüşlerini içeren bir video mesaj gönderdi), IOC Başkanı Thomas Bach (video mesaj yöntemi ile ECA'yı destekleyen bir konuşma yaptı), CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, CAF Başkanı Patrice Motsepe dahil çok sayıda üst düzey yönetici ilk kez ECA Genel Kurulu’na katıldı. Avrupa liglerinin CEO'ları, Michael Ballack gibi efsane futbolcu ve ünlü teknik direktörler de toplantıda dikkat çeken diğer isimlerdi.
SÜPER LİG PROJESİNE ELEŞTİRİ
Nasser Al-Khelaifi, "UEFA ve ECA, Avrupa kulüp müsabakalarının haklarının satış sürecine ilişkin açık ve rekabetçi bir ihale yürütmek amacıyla ilk kez birlikte çalıştı. Bu işbirliği sonucunda TEAM Marketing & Relevent Sports Group, geçtiğimiz ay itibariyle, müsabakaların pazarlama ve satış ortağı olarak belirlendi. Bu süreç bir ihaleden çok daha fazlasıydı. Öyle ki bu işbirliği, Avrupa futbolunu şekillendiren kararlarda kulüplerin daha fazla söz hakkına sahip olmasını sağlayan devrimsel bir değişim anlamına geliyor. Ayrıca Avrupa futbolunun geleceğini UEFA ve kulüplerin birlikte belirlediği yeni ve ilerici bir yönetim modelini temsil ediyor. Söz konusu işbirliği, birlikte çalıştığımızda neleri başarabileceğimizi gösterdi, keza sonuçlar geçmişe nazaran çok daha iyi. 2024 sonrası dönem için UEFA Kulüp Müsabakalarının tahmini ticari değerinde %39'luk inanılmaz bir artış gördük. Hâlâ ek gelir kaynaklarına ihtiyacımız olsa da bu rakam, gelirlerimizde tarihi bir artış anlamına geliyor. Anlaşma, yeni Avrupa futbol modelinden şüphe duyanların yanıldıklarını da kanıtlıyor. Kulüplerin Avrupa futbolunun yönetimindeki etkinliğinin artması birlik, bütünlük ve daha fazla gelir sağlıyor. Geçtiğimiz yıl, bunların sadece bir kısmı için sistemi yıkmaya çalışan bazı kişiler olduğunu anımsıyorum" şeklinde konuştu.
UKRAYNA'DAKİ ALTYAPI OYUNCULARINI VE DİĞER YARDIM ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEK İÇİN 1 MİLYON EURO DESTEK
Al-Khelaifi, Ukrayna'ya 1 milyon Euro destek vereceklerini ifade ederek, "Bugünün Avrupa'sı, altı ay önce Cenevre'de buluştuğumuz günlerdeki Avrupa'dan çok daha farklı görünüyor. Zorlu günlerden geçiyoruz. Ukrayna halkına yönelik saldırılardan üzüntü duyuyoruz ve barış çağrısında bulunuyoruz. Tanık olduğumuz acılar, bize hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlatıyor ve futbolun birleştirici gücünü anımsatıyor. ECA'nın Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yardım edebilmesini sağlamak için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHCR) ile temas halindeyim. ECA üyelerinin Ukrayna halkına yönelik yardım çalışmalarında kullanılmak üzere ilk etapta 1 milyon Euro'luk bir mali katkı sağlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu arada birçok kulübümüzün Ukrayna’daki altyapılarda oynayan genç futbolcuları misafir etmeye hazır olduğunu da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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