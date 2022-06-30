Nasreddin Hoca’nın köyünde göle maya çalındı

İHA

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde düzenlenen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre Amerika, Letonya, K.K.TC., Sırbistan ve Moldova’dan halk dansları topluluklarının da yer aldığı etkinlikte, ekipler yaptıkları dans gösterileri ve figürlerle herkesi kendilerine hayran bıraktı.

Nasreddin Hoca’nın doğduğu ve sonradan ismi verilerek Nasreddin Hoca Mahallesi olan Hortu Köyü’nde ise göle maya çalındı.

“TORUNLARI OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ”

Etkinlik hakkında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise şu ifadeleri kullandı:

“Nasreddin Hocamızı doğduğu köyde yad ediyoruz. Bugün burada göle çaldığımız maya tüm dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirsin. Gönül dostu, ünlü mizah ustası, Türk ve İslam düşünürü Nasreddin Hocamızı sonsuz saygı ve rahmetle anıyor, torunları olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”