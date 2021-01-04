Nasrallah'tan, İran Hava Kuvvetleri Komutanının sözlerinin yanlış tercüme edildiği iddiası

Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD saldırısında öldürülmesinin birinci yılı münasebetiyle Hizbullah'a ait El-Menar televizyonundan destekçilerine seslendi.
İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade'nin önceki gün sarf ettiği "Lübnan ve Gazze'deki tüm füzeler İran'ın destekleriyle sağlanmış ve bunlar İsrail'e karşı ön cephede duruyor." sözlerine değinen Nasrallah, basın organlarını, İranlı yetkililerin açıklamaları üzerinden gündemi değiştirmekle suçladı.
Nasrallah, Hacızade'nin sözlerinin yanlış tercüme edildiğini savunarak, "Kendisi 'Lübnan ve Gazze İsrail işgaline karşı ön cephede yer alıyor' dedi. 'İran'ı savunma hattındaki ön cephede yer alıyorlar' diye bir şey söylemedi." dedi.
- "Lübnan petrol ve gaza kavuşacaksa, direnişin sayesindedir"
Lübnan'ın bugünkü mevcut gücü ve haritadaki varlığıyla "direniş ve füzelerine (Hizbullah ve silahları)" borçlu olduğunu öne süren Nasrallah, "Aynı şekilde Lübnan petrol ve doğal gaza kavuşacaksa, direnişin sayesinde olacaktır." diye konuştu.
"Direniş grupları" arasında en bağımsız olanın Hizbullah olduğunu söyleyen Nasrallah, Lübnan'daki bazı caddelere ABD operasyonuyla öldürülen Süleymani'nin adını vermesine ilişkin ise "Bunu bizi destekleyenlere vefa borcu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Süleymani suikastından sonra "ABD güçleri bölgeden çıksın" seslerinin yükseldiğine işaret eden Nasrallah, ABD'lilere hitaben şunları söyledi:
"Bizi öldürün, halkımız da daha çok bilinçlenir. Bizi öldürmenizle halkımızın bilinci artar. Öldürme, suikast, savaşlar, abluka ve yaptırımlarla bizi zayıflatacağını düşünenler aldanıyordur."
Lübnanlı siyasi yetkililer, İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade'nin sözlerine tepki göstermişti.
Hizbullah'ın önemli siyasi Hristiyan müttefiklerinden Cumhurbaşkanı Mişel Avn da dün sosyal medya hesabından "Lübnanlıların anavatanlarının bağımsızlığı, toprakları ile sınırları üzerindeki egemenlikleri ve karar alma özgürlüğünde hiçbir ortakları yoktur." ifadelerini kullanmıştı.
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