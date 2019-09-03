Televizyondan açıklamalarda bulunan Nasrallah, `kırmızı çizgileri´ kaldırdıklarını söyleyerek, olası bir İsrail saldırısına karşı, İsrail'in en derin noktalarına karşı saldırı ile yanıt verileceğini belirtti.

İSRAİL ASKERİ ARACI VURULMUŞTU

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, İsrail´in Avivim bölgesindeki askeri aracını etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Ayrıca, Hizbullah´tan yapılan açıklamada, askeri araçta bulunanlardan ölü ve yaralılar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.