Nasipse ödüllere aday

Ercan Kesal'in ilk uzun metraj film yönetmenliği çalışması olan 'Nasipse Adayız'ın prömiyeri İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi

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Ercan Kesal'ın senaryosunu yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi 'Nasipse Adayız'ın Türkiye prömiyeri 39'uncu İstanbul Film Festivali' kapsamında yapıldı.

'Nasipse Adayız'ın Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki prömiyerine filmin başrol oyuncuları Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Müttalip Müjdeci, Nazan Kesal, Serhat Midyat'ın yanı sıra Ercan Kesal'ın 'Çukur'daki rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ve Necip Memili de katıldı.

Ercan Kesal 'Nasipse Adayız'ın Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken filmin kendisiyle olan bağını şöyle açıkladı; "Sanat gerçeğin yeniden icat edilmesiyse ben de sinemada ve bu filmde bunu gerçekleştirmenin peşine düştüm. 2000'li yıllarda Beyoğlu Belediye Başkanı olarak aday gösterilme hayaliyle kendi içimdeki kör noktayla karşılaşmıştım, insanın gerçek öznesi de bu kör noktaymış meğer. Aynı yolculuğun filmini yaparken başka bir gerçeklikle de yüzleşecek miyim diye çok düşündüm. 20 yıl önce Beyoğlu'nda aynı mekânlarda aynı hikâyeyi yaşadım ve şimdi filmin oyuncusu, senaristi ve yönetmeniyim.Bu yüzden filmde sadece bir politik hikâyenin ve hicvin ötesinde, bir insanın kendi içsel yolculuğu ve trajedisi de var."

İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Bölümü'nde ödül kazanan filmler, 28 Temmuz'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek törenle açıklanacak.

'Nasipse Adayız' festival yolculuğuna İstanbul Film Festivali'den hemen sonra Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde devam edecek.

Ercan Kesal'ın aynı adlı romanından uyarlanan, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan 'Dr. Kemal Güner'in bir günde geçen trajikomik hikâyesini konu alan Türkiye - Sırbistan ortak yapımı 'Nasipse Adayız', hem İstanbul Film Festivali'nde hem de Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde ödüllere aday.