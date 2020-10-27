Ercan Kesal'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Nasipse Adayız', bu yıl 69'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Mannheim - Heidelberg Film Festivali'nin yarışma bölümüne seçildi

Ercan Kesal'in ilk uzun metraj film yönetmenliği çalışması olan 'Nasipse Adayız', 12 - 22 Kasım arasında bu yıl 69'uncu düzenlenecek olan Almanya'nın köklü film festivallerinden Mannheim- Heildelberg Film Festivali'nde yarışacak.

Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu Belediye Başkan aday adayı olmasını anlattığı aynı adlı kitaptan uyarlanan ve otobiyografik özelliklere sahip olan 'Nasipse Adayız', 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Senaryo', 'FİLM - YÖN En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorilerinde olmak üzere 5 dalda ödül kazanmıştı. Film, aynı zamanda İstanbul Film Festivali'nden de 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kurgu' ve 'FIPRESCI En İyi Film' ödüllerine layık görülmüştü.

Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci'nin başrollerini paylaştığı 'Nasipse Adayız' da Nazan Kesal ile Valeriu Andriuta konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Barbu Balasoiu'nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga'nın kurgusunu, Oya Köseoğlu'nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye - Sırbistan ortak yapımı 'Nasipse Adayız', gösterime 30 Ekim'de çıkarılacak.