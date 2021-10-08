Nasdaq, Hepsiburada ve UNICEF’in kadın başkanları "Dünya Kız Çocukları Günü"nde bir araya gelecek

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Nasdaq borsasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, dünya teknoloji borsası Nasdaq’ın ilk kadın başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Adena Friedman ve UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore, Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı Özel Oturumunda bir araya gelecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 11 Ekim’de UNICEF, UNFPA ve UN Women Türkiye Ofisleri ile Aydın Doğan Vakfı iş birliğinde 7. kez gerçekleştirilecek.

Gazeteci Afşin Yurdakul moderatörlüğünde gerçekleştirilecek özel oturum, kız çocukları ve genç kadınların ekonomik ve sosyal hayatta fırsat eşitliğine sahip olmaları için yıllardır önemli inisiyatiflere imza atan sivil toplum ve iş yaşamında çok başarılı 3 kadın lideri buluşturacak.

UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore, Nasdaq Başkanı & CEO’su Adena Friedman ile Aydın Doğan Vakfı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın katılacağı oturumun ana hedefi, dijital çağda geleceğin kadın liderlerine ilham vermek ve dünyada kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak adına daha kapsayıcı bir anlayışın nasıl hakim olacağı hakkında ipuçlarını sunmak.

- UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore

Ocak 2018’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından UNICEF’in yedinci Genel Başkanı olarak atanan Henrietta Fore, özel sektör ve kamu sektöründe 40 yılı aşan liderlik deneyimine sahip. Fore, bu görevinde UNICEF’in çocukların yaşamını kurtarma, hakları için mücadele etme ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olma yönündeki çalışmalarına kararlılıkla liderlik ediyor.

- Nasdaq Başkanı & CEO’su Adena Friedman

Üniversite eğitiminin ardından iş hayatına 1993 yılında Nasdaq’ta stajyer olarak adım atan ve başarılı bir kariyerin ardından 2017 yılında dünyanın önde gelen teknoloji borsasının ilk kadın başkanı ve CEO’su olarak atanan Adena Friedman, birçok kez Forbes ve Fortune gibi iş dünyanın önemli yayınlarının “En Güçlü Kadınlar” listesinde yer aldı. Teknoloji alanında kadın girişimciliğinin ABD gibi gelişmiş ülkelerde bile son derece kısıtlı kaldığını savunan Friedman, bu alanda tüm dünyada kadın girişimcileri cesaretlendirecek ve teknolojiye yön veren Nasdaq gibi öncü kurumlarda kadın liderlerin sayısını artıracak sayısız programa destek vermesiyle tanınıyor.

- Aydın Doğan Vakfı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan

Türkiye’nin önde gelen teknoloji girişimcilerinden biri olan Hanzade Doğan, 20 yıldan bu yana Türkiye'deki kız çocukları ve kadınların eğitimine ve güçlenmelerine yönelik çalışmaların liderliğini yapıyor. Doğan’ın fikir önderliğinde “Okumayan kızımız kalmasın” hedefiyle yola çıkan ve kız çocuklarının eğitimlerine devam etmesini amaçlayan "Baba Beni Okula Gönder" seferberliği, 300 binin üzerinde destekçisiyle Türkiye’nin en büyük sosyal programlarından biri oldu.

Hanzade Doğan, kız çocuklarının her alanda eşit hak ve fırsatlara sahip olmaları için eğitim yoluyla güçlenmeleri çalışmalarına odaklandı. Ayrıca Hepsiburada’da girişimci kadınların ekonomiye etkin katılımlarını desteklemek için hayata geçirilen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında ilham veren ve heyecanlandıran başarılar elde edildi. Reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve indirimli kargo imkânı gibi destekler sunulan programda, bugüne kadar 23 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek sağlanırken, iş ortakları arasındaki kadınların oranı yüzde 6’dan 25’e yükseldi. Hanzade Doğan’ın kurucusu olduğu Türkiye’nin önde gelen e-ticaret girişimlerinden Hepsiburada’nın bu yıl dünya teknoloji borsası Nasdaq’ta halka açılan Türkiye’den ilk ve tek şirket olması, ilham verici bir gelişme olarak dikkati çekiyor.

Açıklamaya göre, Friedman 1 Temmuz’da Hepsiburada’nın Nasdaq’ta halka arz töreninde yaptığı konuşmada, Nasdaq’ta halka arz edilen ilk ve tek Türk şirketinin kurucusunun bir kadın girişimci olmasının Türkiye’de ve dünyada birçok kız çocuğuna ve kadın girişimciye ilham vereceğine inandığını vurgulamıştı. Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ı “Türkiye’de önde gelen bir e-Ticaret platformu oluşturmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici” ifadeleriyle kutlayan Friedman, 2020 yılı sonu itibarıyla Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olmasının etkileyici bir başarı olduğunun altını çizmişti.

- Gençler ve paydaşlar hem yüz yüze hem çevrimiçi buluşacak

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlenen ve kız çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmeyi amaçlayan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu yıl salgın koşulları nedeniyle yüz yüze ve çevrimiçi karma şekilde gerçekleşecek ve Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 16.00'da başlayacak ve 18.30'a kadar sürecek. Konferansta genç temsilcilerin, ünlü isimlerin ve uzmanların yer alacağı paneller, gençler tarafından hazırlanan gençlik bildirisi, bölgeden tanınmış isimlerin ve uzmanların ve mesajlarını içeren videolar yer alacak. İlk panelde “Dijital Çağda Kız Çocuklarının Güçlenmesi: Fırsatlar ve Zorluklar” ele alınacak, ikinci panelde ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmeye yönelik Dijital Alan ve Beceriler” konusu derinlemesine irdelenecek.