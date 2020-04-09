09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya koronavirüsten korunmanın formülünü ararken, uzmanlara göre bu süreçte en büyük öncelik vücudun direncini artırmak; basit formüllerle bağışıklık sistemini güçlendirmek. Uzmanlar özellikle belli yaşın üzerindeki kişilerin bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerken; doğru beslenme, sağlıklı uyku ve günlük egzersizlerin vücut direncini artırdığını ifade ediyor.
D VİTAMİNİ ALMAK ÇOK ÖNEMLİ
Sağlıklı beslenme alanında dünyanın sayılı isimleri arasında gösterilen, NASA’nın eski Beslenme Danışması ve Boston Tıp Merkezi profesörlerinden Dr. Caroline Apovian’a göre bu süreçte doğal yollardan D vitamini almak çok önemli. Normal şartlarda D vitamini almak için en büyük kaynak güneş. Ama hep kış mevsimi hem de evlerdeki izolasyon nedeniyle bunun yerine ton balığı gibi güçlü D vitamini kaynaklarına yönelmek gerekiyor. İşte o önerilerden öne çıkanlar:
- Yüksek dozda vitaminlere dikkat: Aldığınız yüksek dozlu vitaminlere dikkat edin. Koronavirüs gibi patojenlerle temas ettiğiniz durumda, aldığınız vitaminler sizi korumayacaktır. Aksine, yoğun dozajlı vitaminler sağlığınıza zarar verebilir.
- D Vitamini vücut direncini artırır: Alacağınız vitamin takviyelerinin aksine, D vitamini bu süreçte vücudunuzun direncini artırır. Araştırmalara göre, bir vücudun virüslerle savaşabilmesi için D vitaminine ihtiyacı vardır. Alacağınız D vitamini sizi koronavirüsü kapmaktan korumasa da vücut direncini artıracağı için tedavi sürecinin kolaylaştırabilir. Bilindiği gibi en doğal D vitamini kaynağı güneş. Ama mevsim nedeniyle güneşe ulaşamıyorsanız; ton balığı ve somon gibi yağlı balıklarda da önemli miktarda D vitamini vardır.
- Düzenli uykudan vazgeçmeyin: Sağlıklı bir vücudun en büyük gereksinimlerinden biri düzenli uykudur. Yapılan araştırmalara göre, 7 ila 9 saat arasındaki uykular bağışıklığı destekler.
- Egzersiz yapın: Vücudunuz limitine kadar zorlamadan; belli sürelerde egzersiz yapmak vücut için her zaman sağlıklı. Evde olduğunuz zamanlarda da basit hareketlerle egzersizlere devam edebilirsiniz.
- Ellerinizi sabunlayın: Virüsün yayılmasının önüne geçebilecek en önemli konulardan biri hijyen. Ilık suyla yaklaşık 20 saniye boyunca ellerinizi sabunlayın. Gün içinde bu işlemi sık sık tekrarlayın.
- Stresi yönetin: Vücut direnci ve bağışıklık için en önemli konulardan biri de stres. Bu gibi belirsizlik ortamlarında yüksek stres vücut sağlığı için her zaman olumsuz sonuçlar verir.
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