NASA, yıldızları doğuran bir kara delik buldu

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NASA son çalışmasına göre kara delik, yakınındaki bir cüce galaksideki yıldızları doğurdu.

Çalışma, kara deliklerin bilindikleri gibi şiddetli ve yıkıcı şeyler olmadığını gösterdi. Kara deliklerin yiyip yutmak yerine, yıldız doğurabilecekleri ortaya çıktı.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, 30 milyon ışıkyılı uzaklıktaki Henize 2-10 olarak bilinen bir galakside böyle bir kara delik keşfetti.

Yeni çalışma, kara deliklerin düşünülenden daha üretken olabileceğinin ötesinde, kara deliklerin nereden geldiğinin anlaşılmasına da yardımcı olabileceği ifade edildi.

"ÖZEL BİR ŞEYLER OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

2011’de galaksideki bir kara deliğin ilk kanıtını yayınlayan araştırmacı Amy Raines, aynı zamanda yeni araştırmanın baş bilim insanlarından biri.

Raines, "En başından beri, Henize 2-10'da olağandışı ve özel bir şeyler olduğunu biliyordum ve şimdi Hubble, kara delik ile 30 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir yıldız oluşum bölgesi arasındaki bağlantının çok net bir resmini sağladı." dedi.

"SÜRPRİZ OLDU"

Çalışmanın baş yazarı Zachary Schutte, "Yıldız oluşumunu bastırmak yerine, yeni yıldızların doğuşunu sağlaması sürpriz oldu." dedi.

Hubble'ın yeni kara delik çalışması, bu tür süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair daha fazla bilgi sağlayabilir.

Reines, "İlk kara delikler çağı görebildiğimiz bir şey değil, bu yüzden asıl soru nereden geldiler? Cüce gökadalar, kara delik yerleşim senaryosunun bir miktar hafızında tutabilir aksi takdirde uzayda kaybolacak" dedi.