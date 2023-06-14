Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
NASA uzmanından dikkat çeken açıklama! Güvenli sığınak ihtimali: "Ay’da yaşam olabilir"

Güvenli sığınak ihtimali: "Ay’da yaşam olabilir"

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Gök bilimci Prabal Saxena, Ay'ın Güney Kutbu'ndaki karanlık kraterlerde mikrobiyal yaşam olabileceğini belirtti. Dünya ile karşılaştırıldığında ıssız ve yaşam belirtisinden yoksun bir yer olan Ay hakkında yapılan bu açıklama merak uyandırdı.

Giriş: 14.06.2023 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Son zamanlarda Ay'ın Güney Kutbu araştırmaları ile dikkat çeken Gök bilimci Prabal Saxena, mikrobiyal yaşamın Ay'daki gibi zorlu ortamlarda var olabileceğini belirtti. Saxena, Ay gibi korunan yerlerin bu tip organizmalar için yaşam potansiyeli taşıdığını vurguladı.

  • GÜVENLİ SIĞINAKLAR OLABİLİR

    "Bu kraterlerin bazı bölgeleri sürekli karanlıkta, sürekli gölgede. Sonuç olarak, Güneş'in zararlı radyasyonu bu Ay ceplerine asla ulaşmaz ve mikroplar için güvenli sığınaklar olabilirler."

  • Araştırmacılar, daha önce de "Deinococcus Radiodurans" adlı bir bakterinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında bir yıl boyunca hayatta kaldığını buldular.

    Saxena, "Şu anda hangi organizmaların bu tür bölgelerde hayatta kalmaya en uygun olabileceğini anlamak için çalışıyoruz" dedi.

    Saxena'ya göre eğer Ay'da bu mikroplar varsa, muhtemelen Dünya'dan bir Ay inişi görevi sırasında gittiler. Şu anda Ay'da mikroplar olmasa bile, insanlar Ay yüzeyinde dolaşmaya başlarsa var olmaya başlayacaklar bu durum da mikropların yalnızca bu kraterlerde hayatta kalamayacağı, aynı zamanda da potansiyel olarak büyüyüp gelişebileceklerine de işaret ediyor.

  • Ay'ın Güney Kutbu, NASA'nın 2025'te Artemis III astronotlarını indirmeyi umduğu yer olduğu için son yıllarda çok ilgi görmektedir. NASA, bu bölgede 13 potansiyel iniş alanı belirlemişti. Şimdiye kadar hiçbir insan Ay'ın Güney Kutbu'na ayak basmadı. Bununla birlikte, oradaki bazı kraterlerin buz içerdiği bilinmektedir.

    Kaynak: Space

    Görseller: NASA

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.