Dünyaya büyük bir göktaşının çarpacağı ile ilgili iddialar zaman zaman gündeme geliyor. O iddialardan birisi de 15 Nisan'da yani bugün dünyaya 2 meteorun çarpacağı ile ilgili. Özellikle sosyal medyada günün konusu haline gelen meteor çarpma iddiası ile ilgili NASA bir açıklama yaptı. NASA 29 Nisan tarihine dikkatleri çekerken, dünya için endişelenecek bir şey olmadığını da duyurdu.

NASA'DAN SON DAKİKA METEOR AÇIKLAMASI

NASA'dan dünyaya meteor çarpma ihtimaline karşı yeni bilgiler geldi. 15 Nisan çarşamba günü iki adet meteorun dünya yörüngesine gireceğini iddia eden NASA, 29 ve 89 metre genişliğinde olan bu iki astroid için açıklama yaptı. NASA açıklamasında küçük meteorun atmosfere girse bile yok olacağını, büyük olanın ise yörüngeye girme ihtimalinin olmadığını belirtti.

NASA'DAN 29 NİSAN AÇIKLAMASI

NASA Twitter hesabından 29 Nisan'da 1998 OR2 astreotinin Dünya'nın 6.2 milyon kilometre uzağında geçeceğini duyurdu.

DİNOZORLARI YOK EDEN GÖKTAŞININ DÜNYA'YA ÇARPTIĞI GÜN NELER YAŞANDI?

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce yaşanan ve dinozorların yanı sıra yeryüzündeki canlıların yüzde 75'inin yok olmasına neden olan dev göktaşı çarpmasının izlerini taşıyan kaya numuneleriyle gezegenin en karanlık günlerinden birine ışık tutuyor.

Texas Üniversitesi öncülüğünde araştırmayı yürüten ekip, Meksika Körfezi'nin derinliklerindeki kayalardan sondaj yoluyla çıkarılan 130 metrelik bir kesitin içerdiği tortuları inceledi. Dinozorların bu göktaşı çarpması sonucu yok olduğu ve memelilerin yükselişe geçtiği biliniyor. Göktaşı çarpmasının etkisinin 2. Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasının 10 milyar katı olduğu tahmin ediliyor. Göktaşı, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpmış ve burada 200 km çapında bir krater oluşturmuştu. Jeologlar göktaşı çarpması sonucu oluşan Chicxulub Krateri'ni 1991'de keşfetti. Çarpmanın dev bir tsunamiye ve 1500 km uzaklarda bile meydana gelen yangınlara neden olduğu biliniyor.

Chicxulub Krateri - Dünya'da yaşamı değiştiren göktaşı

- 12 km çapında bir göktaşı Dünya'ya çarpıp 100 km çapında ve 30 km derinliğinde bir çukur oluşturdu.

- Daha sonra bu çukurun kenarlarının da çökmesiyle kraterin genişliği 200 km'ye yayıldı, derinliğinden ise birkaç km kaybetmiş oldu.

- Kraterin merkezi geri tepme yoluyla tekrar çökerek bir iç halka oluşturdu.

- Bugün kraterin büyük kısmı kıyı açıklarında, 600 metre tortunun altında kalmış durumda.

- Karada kalan kısmı ise kireç taşı ile kaplanmış bir halde, ama kenarlarında oluşan obrukların meydana getirdiği kavis krateri belirgin kılıyor.

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