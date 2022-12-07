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Haberler Dünya

NASA paylaştı: Ay'dan yeni görüntüler

NASA'nın Artemis I görevi kapsamında Ay'a gönderdiği Orion kapsülü, Ay'dan yeni görüntüler paylaştı.

Giriş: 07.12.2022 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
NASA paylaştı: Ay'dan yeni görüntüler
HABERTURK.COM
NASA'nın Artemis projesinin ilk aşaması olan Artemis 1 roketini, uzun ertelemeler sonrasında 16 Kasım'da başarılı bir şekilde fırlatmıştı.
Artemis I misyonu, geçtiğimiz gün Ay'dan yeni görüntüler gönderdi. NASA'nın resmi sayfası da gönderilen görüntüleri canlı olarak paylaştı.

Orion kapsülünün en son gönderdiği Ay ve arkasında hilal şeklinde görünen dünya, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntü ABD basınında Apollo 13 filminin afişine benzetildi.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

DEFALARCA ERTELENMİŞTİ

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna 29 Ağustos'ta başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği ve ertelendiği açıklanmıştı.

Yeni uçuşun denemesinin 2 Eylül'de yapılacağının bildirilmesinden kısa süre sonra yapılan açıklamada ise uzay aracının fırlatılmasının 3 Eylül'e ertelendiği bildirilmişti.

Üçüncü kez Nicole Kasırgası sebebiyle ertelenen fırlatmanın, son hazırlıklarının tamamlandığı bildirilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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