NASA'nın Artemis projesinin ilk aşaması olan Artemis 1 roketini, uzun ertelemeler sonrasında 16 Kasım'da başarılı bir şekilde fırlatmıştı.

Orion kapsülünün en son gönderdiği Ay ve arkasında hilal şeklinde görünen dünya, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntü ABD basınında Apollo 13 filminin afişine benzetildi.

Yeni uçuşun denemesinin 2 Eylül'de yapılacağının bildirilmesinden kısa süre sonra yapılan açıklamada ise uzay aracının fırlatılmasının 3 Eylül'e ertelendiği bildirilmişti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna 29 Ağustos'ta başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği ve ertelendiği açıklanmıştı.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.