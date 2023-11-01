NASA "Ölen" bir yıldızın "İnsan eline benzeyen" ürkütücü görüntüsünü paylaştı

Nötron yıldızları kendi eksenleri etrafında çok hızlı bir şekilde dönerek fiziğin sınırlarını zorlayabiliyor. Pulsar adı verilen bu yapıların genç olanları ise sık sık madde ve antimadde püskürtür. Bu da görkemli farklı görüntülerin açıya çıkmasını sağlar.