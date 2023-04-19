Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

NASA'nın hizmet dışı kalan uydusu yörüngesinden çıkarak Dünya'ya düşebilir

NASA, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) hizmet dışı kalan bir uydunun Dünya'a düşebileceğini bildirdi.

Giriş: 19.04.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
NASA'nın hizmet dışı kalan uydusu yörüngesinden çıkarak Dünya'ya düşebilir
AA

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait hizmet dışı kalan bir uydunun Dünya'ya düşebileceği bildirildi.

NASA ve ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydunun, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde gireceği belirtildi.

Açıklamada, 272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiği ifade edildi. Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467'de 1 olduğu kaydedildi.

2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle "emekliye ayrıldığı" 2018'e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ay'a dönüş uçuşunda ilkler!
Ay'a dönüş uçuşunda ilkler!
Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
James Webb'ten yeni kare: Ölümün eşiğindeki yıldız!
James Webb'ten yeni kare: Ölümün eşiğindeki yıldız!
NASA'dan 2046 Sevgililer Günü için uyarı
NASA'dan 2046 Sevgililer Günü için uyarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.