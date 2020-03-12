NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir

12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NASA Genel Denetim Ofisi tarafından hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan raporda, NASA’nın Artemis adını verdiği görev kapsamında sürdürülen Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System-SLS) programının maliyet ve teknik aksaklıklarla mücadele ettiği kaydedildi.
Mevcut sorunların NASA’nın iddialı hedeflerini etkileyebileceğine işaret edilen raporda, “SLS'yi geliştirmek ve inşa etmek için ana unsur sözleşmelerinin her biri, 2 milyar dolarlık maliyet aşımlarına ve en az 2 yıllık program gecikmelerine neden olan çok sayıda teknik zorluk ve performans sorunu yaşamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
-Toplam maliyeti yıl sonunda 17 milyar doları geçecek
2020 mali yıl sonuna kadar NASA’nın söz konusu program için 17 milyar dolardan daha fazla harcama yapacağı belirtilen raporda, “Ay iniş programını hızlandırmak gibi büyük bir çabanın ilk beklenenden daha zor ve pahalı olduğu kimseyi şaşırtmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.
Raporda, 2010 yılında başlanılan SLS programında ilk hedefin 2016 olarak planlandığı, gecikmelerden dolayı tarihin sürekli değiştiği ve en son konulan 2024 yılı hedefinin de 2 yıl ertelenebileceği kaydedildi.
NASA’nın, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçladığı, 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulmasının ve burasının basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.
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