Danışmanlığını NASA yaptı

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'2012', 'Kurtuluş Günü', 'Yarından Sonra' ve 'Godzilla' gibi görkemli filmlerde imzası bulunan usta yönetmen Roland Emmerich, bu kez 'Moonfall' ile sinemaseverleri etkisi altına alacak. Ay'ın yörüngesinden çıkıp Dünya'ya çarpmasının nasıl bir felaket yaratabileceğini en gerçekçi biçimde beyazperde aktaran 'Moonfall', gösterime 4 Şubat’ta girecek.

DEV BÜTÇELİ GÖRSEL ŞÖLEN

150 milyon dolarlık bütçesiyle, 2022’nin en merak edilen bilim kurgu filmi 'Moonfall', efektleri ve etkileyici prodüksiyonuyla sinema perdesinde görsel bir şölen yaratacak. Oyuncu kadrosunda Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena, Donald Sutherland gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmin konsept danışmanlığını NASA üstlendi.

Çalışmaları 2012'den bu yana NASA'da görevli bilim insanlarının danışmanlığıyla yürütülen filmin senaryosunu yönetmen Roland Emmerich ile birlikte Harald Kloser ve Spenser Cohen kaleme aldı.