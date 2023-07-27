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        Haberler Dünya NASA Mars'ta eskiden nehir olduğunu keşfetti! Uzay aracından görüntüler gösterildi

        NASA Mars'ta eskiden nehir olduğunu keşfetti! Uzay aracından kanıtlayan görüntüler çekildi

        NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Persceverance'ın yayınladığı son görüntülere göre kızıl gezegende eskiden nehirler ve akarsular olabileceği keşfedildi. NASA, günümüzde Dünya'daki en kurak çölden bin kat daha kuru olan Mars'da nasıl akarsular bulunabileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 15:37
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        • 1

          MARS'TA NEHİRLER OLDUĞU KEŞFEDİLDİ

          NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'ta bir zamanlar yüksek enerjili bir akarsu olabileceğine dair kanıt keşfetti. Nehir suyunun milyarlarca yıl önce buharlaştığı ancak zengin kalıntılar bıraktığı düşünülüyor.

        • 2

          DÜNYA'DAKİNE BENZER AKARSU KAYALARI OLDUĞU ANLAŞILDI

          Perseverance uzay aracı Mars'ta daha önce Jezero Krateri'ni de keşfetmişti. Gezegende su olabileceğine dair kanıtlar giderek çoğalıyor. Perseverance'ın geniş açıyla çektiği kayalık alan fotoğraf incelendiğinde, Dünya ile benzerlikler içeren su tarafından hareketlendirilen büyük kayaların olduğu görüldü.

        • 3

          KAYALARIN SU İLE HAREKET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

          Bu büyük kayaların su gücü ile hareket ettiği ortaya konuldu. NASA "Bu kayalar, aynı dönemde bölgeyi dolduran daha küçük çakılları biriktiren eski su yolundan daha derin veya daha hızlı aka suyla taşındı" açıklamasını yaptı.

        • 4

          NEHİRLERİN BİÇİMİ ANALİZ EDİLİYOR

          Gezici kayaların fotoğrafta bıraktığı izler gözle görülebiliyor. NASA'nın gezegen araştırmacıları akarsuların nasıl oluştuğunu ve neye benzediğini çözmeye çalışıyor. Su yollarının sağlam ancak bazen kıvrımlı olduğunu tahmin ediyorlar.

        • 5

          BİRİNCİL HEDEF ESKİDEN YAŞAM BELİRTİSİ OLUP OLMADIĞI

          Açıklanan veri sonucunda Mars'ın aslında bir zamanlar sulak bir yer olduğu ortaya çıktı. Kızıl gezende birçok kurumuş göl, akarsu ve antik dalga akıntısına dair kalıntılar bulunuyor.

          Asıl soru ise Mars'ta eskiden su yolları bulunmuş olsa bile herhangi bir yaşam belirtisinin olup olmadığı? NASA, Perseverance uzay aracının birincil hedeflerinden birinin "eskiden var olan mikrobiyal yaşam belirtisini aramak" olduğunu söyledi.

          Kaynak: NASA, Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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