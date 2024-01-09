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        Haberler Ekonomi Teknoloji NASA ilk kez Yeşil Canavar'ı görüntüledi - Teknoloji Haberleri

        NASA ilk kez Yeşil Canavar'ı görüntüledi

        ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ilk kez Chandra X-ışını Gözlemevi, James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini birleştirerek süpernova kalıntısı Cassiopeia A'yı (Cas A) ve barındırdığı "Yeşil Canavarı"ı görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:24 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:24
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        NASA ilk kez Yeşil Canavar'ı görüntüledi
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        NASA'nın internet sitesine göre son çalışma, James Webb Uzay Teleskobu'nun Cas A'ya dair verilerini inceleyen bilim insanlarının Nisan 2023'te keşfettiği "Yeşil Canavar" adındaki yapıyı çözmeye yardımcı oldu.

        Yeşil Canavar'ı tanımak isteyen bilim insanları, Chandra Gözlemevi'nin X-ışınları, James Webb Uzay Teleskobu ve kısmen Spitzer Uzay Teleskobunun kızılötesi ile Hubble Uzay Teleskobu'nun görülebilir ışık görüntüleme sistemleriyle Cas A'yı yakından inceledi.

        YÜKSEK SICAKLIKLARDA SİLİKON VE DEMİR GAZI BULUNDU

        Yeşil Canavar'ın, süpernovanın patlama dalgasının etrafındaki maddelere çarpması sonucu oluştuğu sonucuna varan araştırmacılar, süpernova kalıntısında yüksek sıcaklıklarda silikon ve demir gazı bulunduğunu tespit etti.

        NASA'nın bilim insanları, süpernova patlamasına dair bilgi toplamak için bozularak demire dönüşen çinko ile radyoaktivitesi hala yüksek titanyumu haritada işaretledi ve patlamada "bozulmamış" enkazın izini sürdü.

        “DAHA ÖNCE KİMSE PATLAMIŞ BİR YILDIZDA BÖYLE YAPILARI GÖZLEMLEMEMİŞTİ"

        Araştırmacılar ayrıca, süpernovanın çekirdeği çökerken açığa çıkan radyoaktif maddelerin yıldızın iç katmanlarıyla karışarak "bozulmamış" enkazda ince yapılar oluşturduğu ve enkazı şekillendirdiğini kaydetti.

        Purdue Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Gökbilimci Danny Milisavljeviç, "İlk kez bu süpernova kalıntısının merkezindeki ağ örgüsünde, bozulmamış enkazın haritasını çıkardık. Daha önce kimse patlamış bir yıldızda böyle yapıları gözlemlememişti." ifadesini kullandı.

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