NASA haftaya Pazartesi Ay’a yeni uzay aracı gönderecek

NASA

Amerikan Uzay Ajansı NASA, 10 yıldan uzun süredir üzerinde çalıştığı Ay’a yeniden uzay aracı göndermeyi hedefleyen Artemis misyonu için hazır olduğunu; fırlatmanın haftaya Pazartesi için planlandığını duyurdu.

NASA yetkilileri Pazartesi geç saatlerde uçuşa hazır olup olunmadığına dair son bir değerlendirme yaptı; herhangi bir teknik sorunun kalmadığı sonucuna ulaştı.

Space Launch System - SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.

İçinde hiçbir astronotun bulunmayacağı Orion Ay’ın etrafında görevine devam ederken her şey plan dahilinde gelişirse, astronotlar ileriki aşamalarda gönderilecek.

SLS, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak. 29 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 08:33 - 10:33 arasında fırlatmanın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

NASA, Aralık ayında, Apollo 17 misyonuyla Ay’a son kez bir insan göndermesinin 50. yıldönümünü kutlayacak.

NASA, Ay misyonu için yeni teknolojileri kullanarak Artemis programıyla geri dönme sözü vermişti. (Artemis’in, Yunan tanrısı Apollo’nun ikiz kız kardeşi ve Ay Tanrıçası olduğuna inanılıyor.)

Ajans, Ay’a geri dönmenin 2030’larda Mars’a insan göndermenin önünü açacağını ve süreci kolaylaştıracağını düşünüyor.

SLS ve Orion üzerinde 10 yıldan uzun süredir çalışılıyor. Her biri için bugüne kadar 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldı.

Orion, daha önce bir kez, 2014’teki deneme uçuşunda Dünya’nın etrafında hareket etmişti.

Artemis: Return to the Moon

BBC Bilim Editörü Rebecca Morelle, 50 yıldan uzun süre sonra Ay’a yeniden insan gönderecek olan uzay aracı ve kapsülün detaylarını araştırdı.

Pazartesi günü için planlanan fırlatma, Kennedy’den bugüne kadar yapılan en güçlü fırlatma olacak.

Orion Ay ve çevresinde 42 günlük bir misyonu tamamlamak üzere gönderiliyor. 10 Ekim’de San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.

SLS-Orion’un insanlı ilk misyonu Artemis 2 için 2024 hedefleniyor. Ay’ın yüzeyinde 1972’den sonra ilk kez insanların ayak basacağı Artemis 3 projesi için de 2025 sonu planlanıyor.

NASA henüz Artemis 2 ve 3 misyonları için astronotları belirlemedi. Ancak Ay’ın yüzeyinde nereye iniş yapılabileceğine dair detayları paylaştı. 13 bölge belirleyen NASA, ilk misyon tamamlandıktan sonra bunların arasından tercih yapacak.

Asıl hedef Ay’ın sürekli karanlıkta olan ve milyarlarca yıldır oluşan donmuş su kütlelerinin olduğu tahmin edilen bölgelerini keşfetmek. Bu buzların ileride içme suyu veya yakıt olarak kullanılabileceği öngörülüyor.