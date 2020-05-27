Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.
NASA ve SpaceX firması yetkilileri işbirliğinde gerçekleşecek olan roket fırlatımının hava muhalefeti nedeniyle ertelendiği bildirildi.
NASA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, roketin fırlatılmasına dakikalar kala hava koşullarının yeterince elverişli olmadığı bildirildi.
Açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle bugün fırlatma işlemini gerçekleştirmiyoruz." ifadesi kullanıldı ve bir sonraki denemenin ABD doğu saatine göre cumartesi günü 15:22'de yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Yetkililer, bir sonraki denemenin 30 Mayıs Cumartesi günü olmasının planlandığı ifade etti.
Söz konusu törene katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump da Florida'ya gitmiş ve mekiğin fırlatılma işlemleri için yerini almıştı.
Böylece 9 yılın ardından ABD topraklarından dünya yörüngesine gönderilecek ilk insanlı uzay mekiği denemesi cumartesi gününe kalmış oldu.
YAKLAŞIK 10 YIL ARADAN SONRA
NASA ve SpaceX firması yetkilileri yaklaşık 10 yıl aradan, Florida'daki merkezden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir roket ile iki astronotun gönderilmesi öncesi fırlatma sistemlerinin kontrol edilerek, hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.
Özel uzay sektörü ile devletin uzay girişimlerinin ilk defa bu düzeyde işbirliği içinde olacağı için bu deneme önem taşıyor. Ayrıca SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak fırlatma, aynı zamanda NASA’nın 2011'de Space Shuttle programını sonlandırmasından bu yana ABD'nin ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.
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