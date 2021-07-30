NASA Fire Map uygulaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. NASA uydu görüntüsü ile dünyada meydana gelen orman yangınlarının canlı haritasını kullanıcılarına sunuyor. Uzaydaki uyduların sürekli olarak yeryüzünü gözlemliyor olması, orman yangınlarına erken müdahale edilmesinde kritik önem taşıyor. Bölgelerdeki yangın, çevredekilerden önce fark edilebiliyor ve bu sayede erken önlem alınmış oluyor.

NASA FİRE MAP - NASA ORMAN YANGINLARI HARİTASI NASIL

Görüntüler orman yangınlarını rapor eden bir veritabanı ile çalışıyor. Yani haritayı gözlemlerken yangınların nerede olduğunu anlayabilecek ve bölge hakkında teknik bilgiler toplayabileceksiniz. Görüntüler NASA’nın internet sitesinden direkt olarak erişilebiliyor



NASA YANGIN HARİTASI - NASA FİRE MAP