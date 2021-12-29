NASA çeşitli araştırmalar için 24 ilahiyatçıyı işe aldı

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NASA'nın Princeton'daki Teolojik Soruşturma Merkezi'ndeki (CTI) ilahiyatçılar,

insanların diğer gezegenlerde yaşamın var olduğuna dair haberlere nasıl tepki vereceğini anlamak için araştırmalara başladı.

BİYOKİMYA ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP

Times'ın geçen hafta bildirdiğine göre, Cambridge Üniversitesi'nden din akademisyeni Rev. Dr.

Andrew Davison, Oxford'dan biyokimya alanında doktora derecesine sahip ve projeye yardım etmek üzere görevlendirilen 24 ilahiyatçıdan biri.

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Davison, 23 meslektaşıyla birlikte uzaylıların varlığından haberdar edildiği takdirde farklı dinlere mensup toplumların nasıl tepki vereceğini açıklayacaklarını söyledi.

Cambridge Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bloğunda yakın zamanda yayımlanan yazıda Davison, "yaratılış" kavramı ve canlı çeşitliliği üzerinden uzayda yaşam ve din arasında kurulabilecek bağlantıyı araştırdığını belirtti.

Davison, "Yabancı yaşamının tespiti on yıl içinde veya gelecek yüzyıllarda gelebilir, belki de hiç gelmeyebilir. Ancak gerçekleşirse nerede olursa olsun sonuçları önceden görmek faydalı olacaktır" dedi.