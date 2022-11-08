LOFTID nedir?

NASA'nın 9 Kasım Çarşamba günü uzaya ısı kalkanı fırlatacağına yönelik haberleri gündem oldu. Söylenene göre bu eylem insanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için yapılacak. LOFTID NEDİR? İnsanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için NASA tarafından dünya yörüngesine fırlatılacak ısı kalkına LOFTID deniyor.

LOFTID NE İŞE YARAR? NASA insanların Mars'a yolculuk yapmasını risksiz hale getirebilecek çalışmalara imza atıyor. 2021 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Perseverance gezgini, basit bir paraşüt kullanarak Kızıl Gezegene iniş yaptı ve sonrasında atmosferden zarar görmeden çıkabilmişti. Uçan daire benzeri büyük ve şişirilebilir ısı kalkanı olan LOFTID yapılan çalışmalara göre bu soruna çözüm olacak. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamalarda Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) adı verilen aracın Dünya'ya geri inmeden önce şişeceği belirtildi.